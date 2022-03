BN’ers verrast door Songfestivallied S10

„Klein beginnend, dan met een verrassende explosie richting een chorus die zowaar meezingbaar is en blijft hangen. In een tot nu vrij zwak deelnemersveld is dit een absolute kanshebber”, schrijft theatermaker Maurice Wijnen. Sietse Bakker, vorig jaar uitvoerend producent van de editie in Rotterdam, laat weten trots op het nummer te zijn. „Een prachtig lied, in het Nederlands, authentiek en memorabel.”

Ook Luuk Ikink is enthousiast. „Mooi nummer, precies wat je verwacht van S10. Leuk dat we een keer met een ander soort inzending mee gaan doen!„ Jack van Gelder is korter van stof. „Mooi nummer”, twittert hij.

Coen Swijnenberg, een van de leden van de songfestivalcommissie, schrijft niet helemaal objectief te zijn, maar zegt dat S10 een prachtige song heeft gemaakt waarmee ze ’sowieso het Eurovisie Songfestival gaat rocken’.