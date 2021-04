YouTuber Jake Paul beschuldigd van aanranding

De twee leerden elkaar een maand eerder kennen, toen ze aan elkaar werden voorgesteld door een gemeenschappelijke vriend. Ze spraken een keer af in de woning van Paul, waar hij haar al snel begon te zoenen, vertelt ze in een YouTube-video. Daar ging de TikTok-ster nog wel in mee, omdat ze hem „er leuk vond uitzien.”

Op de slaapkamer ging Paul te ver, zegt Paradise. „Hij zat aan mij, maar ik wilde dat niet. Seks is voor mij heel belangrijk. Ik ben gewend dat als ik geen seks wil, mensen dat respecteren”, aldus Paradise. Maar Paul dwong haar tot orale seks, vervolgt ze. „Hij wachtte niet op mijn instemming. Dat is niet oké.”

De TikTok-ster durfde het verhaal eerst niet te delen. „Ik heb dit heel lang voor mezelf gehouden, dus om dit nu zo openbaar te delen is ontzettend eng.” Maar volgens haar is het wel nodig om met het verhaal naar buiten te komen. „Misschien kan ik zo iemand helpen die in dezelfde situatie komt als ik.”

Paradise heeft sinds het voorval geen contact meer gehad met Paul, geeft ze aan.