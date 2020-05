Netflix schenkt miljoen aan restaurantmedewerkers

Het is gebruikelijk dat Amerikaanse zenders in het voorjaar en de zomer screenings organiseren in Los Angeles en New York. Daarbij zijn de makers en/of cast vaak aanwezig voor een Q&A, en is er achteraf een borrel of feestje met uitgebreide catering. Nu dergelijke ’For Your Consideration’-evenementen niet mogelijk zijn, bieden de zenders hun materiaal online aan.

Volgens Deadline geeft Netflix dit jaar ook beduidend minder uit aan buitenreclame. Normaal gesproken adverteren zij de series die ze voordragen voor een Emmy op vele billboards over heel Los Angeles, maar aangezien er nu een stuk minder mensen buiten zijn, geeft het bedrijf daar ook minder geld aan uit.

De donatie is een gezamenlijke actie van Netflix en de showrunners van een aantal series, onder meer de gebroeders Duffer (Stranger Things) en Ryan Murphy (Hollywood).