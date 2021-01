Mafs: porno in de nacht voor de huwelijksdag?

Nu deze reeks van Married at First Sight (Mafs) al aardig vordert, zien we bij de ogenschijnlijk best gematchte koppels twee uitersten: ze zijn seksloos óf juist wat oversekst. Waarbij dat laatste stukken leuker is om naar te kijken, maar zelfs dat een beetje vervelend begint te worden. Want wat hadden we nou laatst afgesproken, Danny en Rein? Het Geer & Goor-gehalte mag wel iets omlaag