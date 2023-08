The 1975 moet Maleisisch festival 2 miljoen pond betalen na omstreden zoen

Ook werd het festival geannuleerd, waardoor sommige artiesten niet meer konden optreden. Op 7 augustus kwam al een claimbrief naar buiten, maar nu zijn meer details bekend. Festivalorganisator Future Sound Asia (FSA) eist dat de Britse band „aansprakelijkheid erkent.” The 1975 heeft dus tot 14 augustus om de schadevergoeding te betalen.

Volgens David Mathew, de juridisch adviseur van de organisator van het festival, wordt een groot deel van de claim van FSA toegeschreven aan de contractbreuk van zanger Healy. „De vertegenwoordiger van Healy heeft voorafgaand aan de show categorisch een schriftelijke verzekering gegeven dat hij en het live-optreden van The 1975 ’zich zullen houden aan alle lokale richtlijnen en ook voorschriften’ tijdens het optreden in Maleisië”, zei hij tegen Malay Mail. „Desondanks werd de verzekering genegeerd en de acties van de band waren ook duidelijk in strijd met het contract met FSA.”

Als de band niet betaalt, zal de FSA juridische stappen ondernemen in het Verenigd Koninkrijk. De Maleisische overheid besloot na het optreden dat The 1975 nooit meer in het islamitische land mag optreden.