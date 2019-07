Wendy van Dijk trekt stekker uit social media

„En.. de vakantie is begonnen! Ik ga even een tijdje offline. Even geen social media, geen afleiding”, schrijft Wendy op Instagram.

Zeer toepasselijk staat Wendy op de foto met een gigantische stekker om haar schouder gewikkeld waarmee ze laat zien ’unplugged’ te zijn. In een lichtblauwe outfit en vrolijke laarzen lijkt ze helemaal klaar te zijn voor haar vakantie waarin ze tijd gaat nemen voor haar gezin.

„Geen: ’mam doe je telefoon nou weg!’ Even echte aandacht voor elkaar. Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en tot over een paar weekjes! Geniet! #unplugged #zomervakantie # wensjullieeenfijnezomer #☀️”, schrijft Wendy, die na haar vakantie bij Talpa Network begint.