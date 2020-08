Prins Albert en Charlène bij Tour de France

Op foto’s is te zien hoe het prinselijk paar bij de start van de drieweekse wielerronde aanwezig is. Vanwege het coronavirus dragen de royals mondkapjes. Daarmee voldeden ze aan de dringende oproep van Tourbaas Christian Prudhomme. Die had toeschouwers die wilden komen kijken gevraagd mondkapjes te dragen.

Voor Albert en Charlène was het niet zo heel lastig om in Nice te komen. De Franse stad ligt op fietsafstand van hun huis in Monaco.