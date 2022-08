’Johnny Depp is gewelddadig door erectiestoornis’

„Een dergelijke aandoening en de woede die Depp daarbij had is absoluut relevant voor seksueel geweld”, staat in documenten van eind maart. Heard verklaarde in mei over het vermeende seksueel misbruik dat haar door Depp zou zijn aangedaan. Haar advocaten beweerden dat de medische toestand van Depp heeft bijgedragen aan zijn vermeende gewelddadige gedrag. „Aangezien een erectiestoornis kan leiden tot boosheid of irritatie.”

De Aquaman-actrice zou bovendien hebben verklaard dat Depp medicatie innam voor zijn erectiestoornis, maar dat hij vanwege zijn ’slechte prestaties in bed’ alleen maar bozer werd en dat op haar afreageerde.

Hoger beroep

Depp en Heard stonden onlangs wekenlang tegenover elkaar in de rechtbank. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hij won de zaak, waarop besloten werd dat zij hem miljoenen aan schadevergoeding moet betalen.

De advocaten van Amber Heard hebben inmiddels hoger beroep aangetekend, zij stellen in een 43 pagina's tellend rechtbankdocument dat er niet voldoende bewijs was voor de uitspraak. Ook Johnny Depp is in hoger beroep gegaan omdat hij het er niet mee eens is dat ook Heard een schadevergoeding krijgt.