Lief en leed van ’Oogappels’ in geslaagde kerstfilm verpakt

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Ook bij Tim en Dina verloopt het kerstdiner niet zo harmonieus als in de commercials. Ⓒ BnnVara

Een van de grootouders in Kerstappels, de kerstfilm van de hitserie Oogappels, weet de feestdagenstress trefzeker samen te vatten. ’Ergens in oktober begint het meestal al: de eerste verkennende formatiegesprekken. Over wie waar is op de eerste kerstdag en wie waar op de tweede. Want eerste kerstdag is toch een beetje de eredivisie, en tweede kerstdag is meer voor de B-klasse.’