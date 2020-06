Frank Lammers vindt Ferry Bouman-film ’te gek’

„Ik ben zelf dol op het karakter en er zijn nog veel meer mensen die het heel leuk vinden om naar te kijken. Ik ben heel trots dat het goed genoeg was om daar een hele film aan te wijden”, aldus Frank.

Hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor de serie werkt momenteel ook aan de film. Volgens Frank hadden de Belgische schrijvers „al vrij snel een heel goed verhaal verzonnen.” „We gaan terug in de tijd. Dus we gaan kijken hoe Ferry Ferry is geworden. Ik heb er heel veel zin in.”

In de prequel is naast Frank Lammers ook Elise Schaap te zien. Wie de overige hoofdrollen vervullen, is nog niet bekend.