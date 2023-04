Luxemburgse prinses Alexandra getrouwd

Video

Koning lacht na opmerking tegen Jutta Leerdam

Koning Willem-Alexander was vrijdag aanwezig in Deventer voor de start van de Koningsspelen. Leerlingen van meerdere basisscholen genoten van een gezamenlijk ontbijt en beoefenden daar verschillende sporten. Ook schaatster Jutta Leerdam was aanwezig, ze had een opvallend moment met de koning.