Beau over actie Bilal Wahib: ’Stuitend, walgelijk en vernederend’

Wahib deed dat uit respect voor het minderjarige slachtoffer en zijn ouders, die specifiek hebben aangegeven rust en zo min mogelijk publiciteit te willen krijgen. Beau liet aan PowNed weten die beslissing te begrijpen, omdat hij ’in eerste instantie altijd vader is, in plaats van presentator’.

„Ik denk dat dit een onderwerp is dat zó groot is, dat we het moeten aanpakken als samenleving. Onze kinderen zijn vogelvrij, worden niet gecontroleerd, er is gewoon een soort wilde wereld waarin alles kan. Mijn jongste zoon is 15 en die volgt ook allemaal van dat soort YouTubers. Ik denk echt dat het goed is om hierover te praten en dan dus vooral vanuit mijn rol als vader”, aldus Beau.

Ten tijde van het interview was Van Erven Dorens nog niet op de hoogte waarom Wahib niet zou aanschuiven, hij wist alleen dat het gesprek niet door zou gaan. „Ik weet de reden niet, maar ik denk dat hij er vast een goede reden voor heeft. Op zich is het jammer omdat het goed was geweest om hierover te praten. Het gaat om hoor en wederhoor, dus laat iemand zijn verhaal doen.”

Media-verslaggever Rob Goossens legt uit waarom de redactie van het programma volgens hem een pijnlijke fout heeft gemaakt:

De presentator benadrukt de ernst van de situatie door te zeggen dat het slachtoffer pas in groep 8 van de lagere school zit. „Het is stuitend, het is walgelijk, het is vernederend, het is pestgedrag. En dat loopt dan uit op zoiets heftigs.”