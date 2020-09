Nick en Simon krijgen compliment van superster Paul Simon

Het zangduo had eerder dit jaar een optreden in het Zuid-Hollandse Brielle, waar ook Hollywoodster Woody Harrelson bij aanwezig was. De Amerikaanse acteur was op bezoek in ons land, omdat zijn buurman in zijn woonplaats Hawaï een Nederlander is. Harrelson vond het een mooi optreden en vroeg het duo na afloop bij hem aan tafel te komen zitten. De acteur liet vervolgens weten dat Paul Simon ’zijn beste vriend’ is’ en dat hij zojuist een fragment van hun concert naar hem had doorgestuurd.

Niet lang erna kregen Nick en Simon een mailtje van Harrelson. „Zorg ervoor dat je wordt gefilmd als je dit leest.” Dat was voor Nick te laat, maar voor zijn ’wederhelft’ nog niet. Te zien is hoe Simon met open mond en zijn handen door het haar zijn idool op beeld ziet verschijnen

De cirkel is rond

In de videoboodschap groet Paul Simon, vanuit zijn tuin en met een honkbalhandschoen om, het Volendamse duo. „Ik heb jullie zien zingen en het was erg mooi. Het klonk als Simon & Garfunkel.” De Amerikaanse songwriter sluit het compliment af met de tip om naar de plaat Songs Our Daddy Taught Us (1958) te luisteren van zíjn helden, The Everly Brothers. „Ik denk dat jullie het album wel kunnen waarderen. Het heeft Artie en mij geholpen om beter te worden in harmoniezang.”

Met het compliment van hun grote held is de cirkel wat het Volendamse drietal betreft rond. Samen werkten zij afgelopen jaar aan Homeward Bound, de docuserie over het legendarische duo Simon & Garfunkel. Voor de serie reisden Nick, Simon en Kees door Amerika en volgden ze de sporen van hun idolen. Wekelijks keken er meer dan een miljoen mensen naar het AVROTROS-programma.