André Rieu geeft in december kerstconcert

Tijdens Kerst in Maastricht brengt hij onder meer kerstnummers en romantische walsen ten gehore. „Ik heb er altijd al van gedroomd om rond de kerst een concert te geven in mijn prachtige thuisstad”, zegt Rieu. „Ik wil al mijn geliefde fans uitnodigen om de mooiste tijd van het jaar samen met ons te vieren. Laten we er een avond van maken die we nooit zullen vergeten!”

André wordt op het podium vergezeld door zijn Johan Strauss Orkest, een koor, dansers en internationale solisten. Kaarten voor de kerstshow zijn vanaf 4 juli te koop.

Komende zomer treedt Rieu twaalf keer op op het Vrijthof in Maastricht. Er worden zo’n 150.000 bezoekers verwacht uit meer dan 85 landen.