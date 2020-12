Taika Waititi komt met remake Reservoir Dogs

Waititi is uitvoerend producent van de nieuwe Reservoir Dogs en schreef mee aan het script. De serie deelt zijn naam met de film en het plot is lichtjes erdoor geïnspireerd. Anders dan in Tarantino’s film, waarin een groep diamantendieven wordt gevolgd tijdens een roof die flink fout gaat, draait de remake om jonge Indianen uit Oklahoma die samen misdaden plegen, maar ook misdaden oplossen.

Wanneer de serie op tv moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.