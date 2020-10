’Honest thief’: Bankrover toont berouw

Wanneer de beruchte bankovervaller Tom (Neeson) de vrouw van zijn leven ontmoet, besluit hij zichzelf aan te geven. In ruil voor een mild gevangenisregime, bezoekrecht en strafvermindering is de kluiskraker bereid te vertellen waar de buit ligt die hij de afgelopen jaren bijeen heeft geroofd. Dan gaan de twee FBI-agenten die zijn verhaal komen verifiëren er zelf met het geld vandoor. Daarbij slaan ze Toms nieuwe liefde het ziekenhuis in en tja, dat hadden ze beter niet kunnen doen...

Na de forensenthriller The commuter uit 2018 verklaarde Neeson nog dat hij klaar was met actiefilms. „Kom op jongens, ik ben 65: het is mooi geweest”, verzuchtte de acteur toen. Maar de Noord-Ier lijkt verslaafd aan adrenaline en dus zet hij ook in Honest thief zijn piepende en krakende lijf weer in de actieversnelling. En het moet gezegd worden: wederom serveert Neeson een alleraardigst ’ik-kom-je-halen-spektakel’ waarin de actiescènes in grimmig Boston enerverend worden opgediend.

Extra bonuspunten verdient de pensionado bovendien door het uitgangspunt van Honest thief zeer geloofwaardig uit te spelen. Zijn liefde voor zijn nieuwe vlam Annie (Kate Walsh) voelt oprecht. Zo word je als kijker zonder tegenstribbelen meegesleurd in Toms strafexpeditie, waarbij hij het kwaad binnen de FBI met wortel en tak wil uitroeien. Dat laatste doet Neeson weer uiterst bekwaam.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)