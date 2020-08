Patti Smith: ’Ik was graag een hitmaker geweest’

Smith, wiens grootste hit Because the Night is, heeft naar eigen zeggen slechts een handjevol aan „populaire” liedjes geschreven. „Ik ben geen hitmaker. Ik zou graag iemand geweest zijn die dat is.”

Een talent dat bijvoorbeeld voormalig R.E.M.-frontman Michael Stipe volgens haar wel heeft. „Een groot poëet die ook weet de popsnaren te raken. Dat bewonder ik.” Ook artiesten als Marvin Gaye, Bob Dylan, John Lennon en PJ Harvey bewondert ze. „Zij kunnen een bepaald poëtisch element in een populair liedje brengen.”

De zangeres staat erom bekend nummers te schrijven over mensen die zijn overleden, van mensen die ze persoonlijk heeft gekend tot artiesten die ze goed vindt. „Bijna al mijn platen bevatten een ode aan een artiest, poëet of vriend. Dat gaat natuurlijk. Ik heb zo veel mensen zien doodgaan in mijn leven, van een jeugdvriend tot mijn broer, mijn man, mijn beste vriend, mijn pianist, mijn ouders, Sam Shepard. Heel veel mensen waarvan ik dacht dat ze er altijd zouden zijn. Het voelt voor mij erg vertrouwd om iets te maken over mensen die zijn overleden.”