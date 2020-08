Meghan doet opnieuw oproep om te gaan stemmen

„Ik geloof sterk dat we stemmen om de mensen die voor ons kwamen te eren, en de mensen die na ons komen te beschermen”, schrijft de hertogin aan haar lezers. „Ik hoop dat jullie net zo veel plezier beleven aan ons gesprek als ik en dat jullie daardoor nadenken over wie jullie inspireert om te gaan stemmen in de aankomende verkiezingen. Jullie stem is belangrijk. Gebruik die alsjeblieft.”

Het is niet de eerste keer dat Meghan zich uitspreekt over de verkiezingen. Eerder deed Meghan al samen met haar vriendin Michelle Obama een dringende oproep aan vrouwen om op 3 november te gaan stemmen.