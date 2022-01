Bandleider Jeroen Rietbergen erkent ongepast gedrag bij The Voice en stapt op

Rietbergen, sinds 2007 de partner van Linda de Mol, laat zaterdag in een verklaring weten dat hij zijn werkzaamheden bij The Voice per direct neerlegt. „Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht, stop ik direct met mijn werk voor The Voice.”

Rietbergen erkent dat hij tijdens zijn jaren als bandleider en pianist seksueel contact heeft gehad met enkele bij het programma betrokken vrouwen en dat hij seksueel getinte appjes heeft verstuurd. Hij was zich op dat moment van geen kwaad bewust, schrijft hij in zijn verklaring.

„Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest.”

RTL was zaterdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.

Rietbergen wil verder niet reageren. Zijn advocaat Peter Plasman laat weten: „Zoals blijkt heeft Jeroen Rietbergen de volledige verantwoordelijkheid voor zijn gedrag genomen en zijn conclusies getrokken. Voor de duidelijkheid, het betreft meerderjarige vrouwen en er zijn in de meldingen over Jeroen Rietbergen geen strafbare feiten aan de orde. Op dit moment zit hij er volledig doorheen en om die reden voer ik namens hem het woord. De door hem opgestelde verklaring is duidelijk en daar is op dit moment niets aan toe te voegen.”

Aangifte tegen Ali B.

Bij het Openbaar Ministerie Midden-Nederland is aangifte gedaan wegens seksueel overschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The Voice of Holland (RTL). Dat bevestigt het OM aan De Telegraaf.

Hoewel het OM niet wil zeggen tegen wie aangifte is gedaan, bevestigt Ali B. dat hem om hem gaat. „Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar”, aldus het Voice-jurylid in een reactie aan De Telegraaf.

,,Ik word hier door overvallen. Er is geen naam gegeven, niets concreets. Daar kan ik mij niet tegen verdedigen. Laat staan in de media. Maar de schade is wel aangebracht. Ik heb nog geen oproep van de politie gehad, maar ik zal overal aan meewerken. Nogmaals het is niet waar en ik heb vertrouwen dat het onderzoek dat zal uitwijzen. Ik vind deze gang van zaken erg onrechtvaardig.”

De hele verklaring van Jeroen Rietbergen

„Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNNVARA, met de mededeling dat BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of Holland.

Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die erop neerkomen dat ik mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik binnen The Voice of Holland zou hebben.

Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:

Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsAppberichten uitgewisseld.

Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien.

Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.

Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice programma’s.

Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.”