’Bandleider Jeroen Rietbergen stapt op vanwege ongepast gedrag bij The Voice’

BOOS heeft zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van Rietbergen, die tevens de partner van Linda de Mol is, ontvangen. „Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort.”

RTL was zaterdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.