Robbie Williams tweede headliner Pinkpop

In 2015 trad de Brit al op tijdens het festival in Landgraaf. Volgens de organisatie „bewees hij het volledige publiek mee te kunnen krijgen en elke centimeter van het podium te benutten”. Williams viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als solo-artiest. In januari 2023 is hij daarom al drie keer in Nederland te zien, tijdens een reeks concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Williams is de tweede headliner die de organisatie van Pinkpop presenteert voor 2023. Eerder maakte de organisatie bekend dat de Amerikaanse zangeres P!nk op vrijdag 16 juni de festivaldag afsluit. Ook maakte de organisatie van Pinkpop vrijdag bekend dat de Britse band Editors en de Haagse groep Goldband op het festival zullen spelen.

De komende editie van het festival vindt plaats op 16, 17 en 18 juni 2023 in het Limburgse Landgraaf. De reguliere kaartverkoop start op zaterdag 26 november.