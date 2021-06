Junkie XL over Hollywood: ’Dan ontploft er iets in mijn hoofd’

Dat vertelt de 53-jarige componist in gesprek met het ANP. „Ik voel mij als een vis in het water”, aldus Holkenborg. „Ik word supercreatief van alle beperkingen die mij door filmstudio’s worden opgelegd als ik muziek voor een film maak. Ik leef op als iemand mijn kaders bepaalt, dan ontploft er iets in mijn hoofd.”

In overleg met een regisseur bakent de componist zijn mogelijkheden af. „Ik maak graag de vergelijking met een schilder. De ene filmmaker wil dat je op canvas tekent, de ander op glas. De volgende zegt: je mag maar twee kleuren gebruiken. Dat prikkelt mijn inspiratie enorm.”

Godzilla vs Kong

Holkenborg heeft de laatste jaren veel actiefilms gedaan, zoals Deadpool, Justice League en Mad Max. Nu was het de beurt aan Godzilla vs Kong, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen draait. „Ik ben groot fan van de oude monsterfilms, ik kan de dialogen van de klassiekers van achter naar voren opdreunen. Beide monsters hebben een lange, rijke geschiedenis in Hollywood maar ook in de popcultuur. Dat gevoel wilde ik terugbrengen in mijn soundtrack.”

De Nederlandse muzikant vindt dat hij de afgelopen jaren beter is geworden in het maken van filmmuziek. „Ik snap nu beter hoe ik met mijn bijdrage aan de film een onderbuikgevoel moet aanspreken bij de kijker”, legt hij uit. „Muziek moet bij je doorsijpelen, je moet het niet te bewust horen. Als jij uit de bioscoop komt en mij in geuren en kleuren kan vertellen hoe de muziek werkte, dan was er iets niet goed aan de film.”