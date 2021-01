Sander Hoogendoorn gaat ’avondklokje rond’

„Ik hoor nu al dat jongeren de avondklok als een mooie uitdaging zien”, vertelt de radiomaker. „Dat ze ervoor zorgen dat ze om negen uur ’s avonds op een feestje binnen zijn en pas om half vijf vertrekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten thuisblijven. En ik offer met alle liefde mijn nachtrust op om zevenenhalf uur plaatjes te draaien, als dat ervoor nodig is.”

3fm kreeg deze week een gevoelige tik te verwerken bij de bekendmaking van de luistercijfers. Ondanks Serious Request, de traditionele eindejaarsactie, noteerde de zender een historisch laag luisteraandeel van slechts 2 procent.

„En toch hebben we een mooi bedrag weten op te halen voor het goede doel”, haalt Hoogendoorn zijn schouders op over de luistercijfers. „Afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook de actie met You’ll never walk alone gehad die in heel Europa een succes was. Ik heb het grootste huisfeestje van Nederland georganiseerd. Nu doen we dit. Niet alles dat 3fm doet is in getallen uit te drukken.”

Hoogendoorn is zelf voorstander van de avondklok, maar erkent dat die voor hem persoonlijk nauwelijks invloed heeft. „Hij gaat in rond het tijdstip dat ik vanwege mijn ochtendshow toch al naar bed ga. Ik vind het wel goed dat ze eindelijk een keer vooruit kijken in plaats van dweilen met de kraan open.”

Hoewel 3fm af en toe in de uitzending zal aanhaken, is Hoogendoorn alleen via YouTube de hele nacht te horen. „En zolang er kijkers zijn, ga ik door. Met ieder uur een ander genre. En de kijker beslist, dus als die om twee uur ’s nachts zin in heeft in après-ski: dat is dan wel wat minder dicht bij mezelf, maar kom maar op!”