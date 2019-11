Horrorfans voeren campagne voor thriller Bumperkleef

Producent en festivaldirecteur Jan Doense, die in de filmwereld bekendstaat als Mr Horror, heeft op Twitter en Facebook meerdere oproepen geplaatst om mensen aan te sporen een kaartje te kopen. Hij lijkt veel bijval te krijgen van andere fans. En ook Dick Maas, met hits als De Lift, Amsterdamned en Sint de belangrijkste genreregisseur van Nederland, plaatste op sociale media als steunbetuiging de trailer van de film.

„Het is niet eerlijk”, verzucht Doense desgevraagd. „Lovende kritieken in alle kranten en toch weet het publiek de weg naar de bioscoop niet te vinden. In deze maanden staan er elke week week weer zeker tien nieuwe films te dringen voor zalen en krijgen kwetsbare Nederlandse producties amper de kans zich te bewijzen.” Bumperkleef draaide al in de eerste week amper op gunstige tijdstippen in grote zalen; fans klaagden op Twitter dat zij soms tientallen kilometers moesten reizen om de film te zien.

Boze leeuw

Regisseur Dick Maas breekt graag een lans voor sterke horrorfilms. „We maken weinig van dit soort films in Nederland”, legt hij uit. „Dus als er een hele goede uitkomt, dan is het zo doodzonde als mensen er niet heen gaan.” Zelf had hij een soortgelijke ervaring met Prooi, over een leeuw die Amsterdam onveilig maakte. „Het is tegenwoordig heel moeilijk om een originele Nederlandse productie in dit genre te profileren naast al het Amerikaanse blockbuster-geweld.”

Bumperkleef draait momenteel nog in 76 bioscopen. De film is de afgelopen week door 12.000 mensen gezien.