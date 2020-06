Kensington: afkickverschijnselen door geannuleerde shows

„Optreden voor een groot publiek werkt wel een soort van verslavend, dus ik kamp met lichte afkickverschijnselen”, vertelt gitarist Casper Starreveld aan BuzzE. „De adrenaline die je dan voelt en de directe voldoening die dat geeft moet je nu uit andere dingen halen. Het is best wel saai af en toe. Maar er zit niets anders op dan te accepteren dat dat nu nou eenmaal niet kan.”

Hoe zeer Starreveld zijn extra vrije tijd ook weet te vullen met tuinieren, barbecueën en Mario Kart, niets kan optreden met Kensington vervangen. „Het gevoel dat je krijgt als je voor vijftigduizend man optreedt op Pinkpop en samen muziek maakt met je crew, dat is helemaal ’on hold’ gezet.”

Overweldigend

Het is volgens de gitarist ook moeilijk in te schatten wanneer de coronamaatregelen grote concerten en festivals weer toelaten. „Je hebt heel veel experts rondlopen die daar allemaal wat over zeggen. Maar dit is zo groot en overweldigend, we kunnen niet voorspellen hoe het gaat lopen.”

Naast mentaal is de crisis voor de hele cultuursector financieel erg zwaar. „Denk ook aan alle mensen achter de schermen, onze crew, de festivals en poppodia. De hele sector heeft een enorme beuk gehad. We mogen straks dan wel weer optreden, maar waar? Welke plekken overleven het?”

Geen restaurant

Kensington zelf kan voorlopig het hoofd nog wel boven water houden. „Voor ons is het voordeel dat we niet heel veel kosten maken als we niet spelen. We hebben geen mensen in dienst. We zijn geen restaurant, sportschool, festival of poppodium.”

Starreveld pleit ervoor dat er meer wordt gekeken naar maatwerk. „Een optreden in de Ziggo Dome voor honderd man is bijvoorbeeld heel anders dan in Paradiso. Er wordt heel erg gedacht vanuit regels en gekeken naar wat niet mag. Maar wat kan er wel? Dat soort maatwerk mis ik nu.”

Glazen bol

Zelf hoopt de gitarist van harte volgend jaar weer de festivals plat te kunnen spelen. „Ik ben wel hoopvol dat het volgend jaar weer kan. Maar dat is mijn bescheiden mening als gitarist en ik heb geen glazen bol natuurlijk.”

Tot die tijd bedenkt Kensington creatieve manieren om muzikaal bezig te blijven. Zo trad de band op in de Ziggo Dome voor dertig fans en staat er woensdag een livestreamconcert vanuit het Scheepvaartmuseum in Amsterdam gepland. „Deze tijd gooit de boel ook open. Het dwingt je om creatief te zijn en dat is dan wel weer cool.”