Vier vrouwen in de race om Prix de Rome

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Slotbeeld van de performance van Alexis Blake in het Stedelijk Museum. Ⓒ Foto Mondriaanfonds

Met een wandtapijt over de Jordanese aardappeloproer, een dystopische sciencefictionfilm, een interactieve installatie waarbij het hartritme van de bezoekers de muziek bepaalt en een extatische performance over angst, woede en female power zijn vier vrouwelijke kunstenaars in de race voor de Prix de Rome. Er staat €40.000 op het spel. Wie zich winnaar mag noemen van deze prestigieuze prijs, de oudste kunstprijs van ons land, wordt op 30 november bekend gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (cultuur).