Herseninfarct Mariska zet leven op zijn kop ’Geschrokken Frans zag geluk al instorten’

Door Evert Santegoeds

Frans is enorm geschrokken nadat zijn ’Maris’ vorige week getroffen werd door een hersenbloeding. Ⓒ Albert den Iseger

Ze is de spil van het, met vier zonen, altijd drukke gezin van de Bauers. In hun, van tv bekende, huis in Fijnaart is het Mariska die het dagelijks leven daar in goede banen leidt. Tot afgelopen dinsdag, toen zij uit het niets werd getroffen door een herseninfarct en in het ziekenhuis terechtkwam, waar zij dagen moest blijven. Het leven van ’Frans en de boys’ stond even helemaal stil.