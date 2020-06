Ewan McGregor maakt scheiding officieel

Het duo ging in 2017 na 22 jaar huwelijk uit elkaar, waarna een jaar later de officiële scheidingsaanvraag volgde. De breuk mondde echter uit in een vechtscheiding want Ewan en Eve konden het niet eens worden over de voogdij van de kinderen en de financiële details.

Naar verluidt was Ewans affaire met Fargo-tegenspeelster Mary Elizabeth Winstead de reden voor de breuk. Zij gaf op haar beurt ook haar huwelijk op. Ewan en Mary zijn nog steeds een koppel.