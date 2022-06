’Meghan verbood Harry vrienden te zien tijdens bezoek aan Engeland’

Harry en Meghan waren naar verluidt slechts aanwezig bij twee evenementen. Zo werden ze gezien tijdens Trooping the Colour op 2 juni en bij de dankdienst bij St. Paul’s Cathedral op vrijdagavond. Tussendoor brachten ze wel nog bezoekje aan koningin Elizabeth voor een lunch en kon zij eindelijk voor het eerst haar achterkleindochter Lilibet Mountbatten-Windsor in haar armen houden. Wat de Sussexes betreft draaide ook zaterdag 4 juni volledig om hun kleine meid, Lilibet vierde toen haar eerste verjaardag in Frogmore Cottage. De dag daarop vloog het gezin alweer op stel en sprong naar Californië, terwijl de rest van de royals samenkwam om vanaf het paleisbalkon naar de parade te kijken.

Een bron laat aan Heat Magazine weten dat het Meghan was die achter dit snelle vertrek zat, terwijl Harry juist maar wat graag langer had willen blijven om meer tijd door te brengen met zijn familie en vrienden. „Een paar oude vrienden hadden hem gebeld en geprobeerd om een etentje te organiseren gecombineerd met wat bezoekjes aan hun favoriete plekken van vroeger en zelfs wat leuke dagtochten met hun respectieve families, aangezien veel van hen, net als Harry, nu zelf kinderen hebben.”

Doodsbang

Meghan zou volgens de publicatie echter roet in het eten hebben gegooid. Zij zou zo snel mogelijk hebben willen vertrekken en vond het weerzien met prinses Eugenie en ’wat andere kennissen’ meer dan genoeg, zo stelt de bron. „Meer dan dat zat er niet in. Het is moeilijk voor Harry. Hij had in zijn hoofd zitten dat hij weer samen kon komen met zijn vrienden als de activiteiten rond het jubileum voorbij zouden zijn.”

Eerder werd al gesteld dat Meghan niet van Harry’s zijde zou willen wijken uit angst dat Harry door het bezoek aan zijn geboorteland niet meer terug zou willen naar Amerika. Een insider van OK! Magazine vertelde dat ’ze doodsbang is dat iedereen met elkaar overweg kan en dat ze hem zullen overtuigen om terug naar huis te gaan.’ In tegenstelling tot waar ze bang voor was, gunden Harry en William elkaar echter geen blik waardig.

Bekijk ook: William en Harry laten elkaar links liggen tijdens jubileum Queen

Wel zou Harry de wens hebben uitgesproken in de toekomst vaker naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen gaan, zodat hij niet alleen kan werken aan het herstel van zijn relatie met zijn broer en vader, maar ook om zijn vrienden weer eens te zien. Hij zou Meghan bovendien hebben verzekerd niet terug te willen verhuizen, maar wel een betere balans te willen hebben tussen zijn gezin en zijn familie.