Fox News-presentatrices: mooi zijn en vooral niet ’moeilijk’ doen

Een conservatief bolwerk, eigendom van mediamagnaat Rupert Murdoch en gerund door zenderbaas Roger Ailes. Tot presentatrice Gretchen Carlson hem aanklaagde wegens seksuele intimidatie en andere vrouwen bij Fox haar aarzelend bijvielen. Bombshell vertelt hun verhaal.

Zelf mogen de slachtoffers hun mond niet meer opentrekken; door het accepteren van een schadevergoeding werden zij juridisch gemuilkorfd. Regisseur Jay Roach (Trumbo) en scenarist Charles Randolph (The big short) geven hen alsnog een stem in deze, deels fictieve reconstructie van de affaire. Nicole Kidman geeft daarbij gestalte aan Gretchen Carlson, die als eerste aan de bel trok.

Loyaliteit

De show wordt echter gestolen door Oscar-kandidaat Margot Robbie als ambitieuze medewerkster, die het zelf tot bekend tv-gezicht wil schoppen en daarvoor tot haar afgrijzen Ailes (John Lithgow) seksueel moet plezieren. En ook door de eveneens voor een Oscar genomineerde Charlize Theron, die een indrukwekkende transformatie onderging om de populaire Fox-host Megan Kelly te spelen. Iemand die lang haar kiezen op elkaar hield, uit loyaliteit voor de man die haar groot maakte.

Bombshell toont een inkijkje in een door mannen gedomineerd mediawereldje met een giftige zwijgcultuur. Waar vrouwen vooral mooi moeten wezen, veel bloot been moeten tonen, meegaand moeten zijn en vooral niet al te kritisch.

Alleen is de toon waarop dat alles aan de kaak wordt gesteld in deze film nogal wisselend, van satirisch tot bloedserieus. Ook vergalopperen de makers zich doordat zij te veel willen vertellen over te veel personages, bekend en onbekend. Ondanks het vaak sterke acteerwerk smoort dat gebrek aan focus de impact van dit explosieve materiaal.