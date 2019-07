Jett Rebel gaat theater in

Jelte Tuinstra, zoals Jett Rebel eigenlijk heet, kondigde eerder al een theatershow in Carré in Amsterdam aan. Dat optreden vormt nu het startpunt van de toer. Daarna gaat de zanger onder meer naar Rotterdam, Den Bosch, Groningen, Utrecht en Den Haag.

De flamboyante Jelte brak in 2013 door met zijn debuutplaat Venus & Mars. De 28-jarige zanger is vooral bekend van hits als Tonight, Louise en On Top of the World.