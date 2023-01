Premium Het beste van De Telegraaf

’Lekker prikken en plagen’ Ilja Gort trekt weer door zijn geliefde Frankrijk: ’Ik blijf me verbazen over die malle Fransen’

Door Patricia Cortie

Ilja Gort zit woensdagavond ook voor de buis. „Dan zie ik mezelf en denk ik: wat is dat voor gedoe?” Ⓒ Caroline d’Hollosy

Ilja Gort trekt opnieuw door Frankrijk voor zijn programma Gort over de grens. Startend in het spoor van Hannibal, dan richting het zuiden en met een platbodem over de ontembare rivier de Loire. ’Sensationeel’, noemt hij het. „Maar gevaarlijk? Nee hoor, dat is alleen de wijn die ik moet drinken en soms niet te hachelen is, haha.”