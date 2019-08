’Monica Geuze gaat Love Island presenteren’

„Welke speurneus kan raden wie het nieuwe seizoen gaat presenteren?’, staar er bij de video te lezen. Hoewel in de clip geen gezicht te zien is, bestaat er voor de fans geen twijfel over wie de presentatie op zich zal nemen. Zij herkennen namelijk het huis dat in de video getoond wordt als dat van Monica Geuze, die haar interieur geregeld voorbij laat komen in haar vlogs.

Begin juli werd bekend dat de Nederlandse versie van Love Island ondanks tegenvallende kijkcijfers toch een vervolg krijgt. „De relatief jonge doelgroep van Love Island zit niet elke dag stipt om 20.30 uur voor de tv, maar is vooral online te vinden”, stelt Peter van der Vorst. „Dat is de reden dat we het huidige seizoen zowel bij Videoland als RTL 5 aanbieden. Bij Videoland bereiken we onze fans op het moment dat zij dat willen en dat zien we terug in de goede cijfers van dit seizoen. Gezien dit succes is het een logische keuze om dit najaar een exclusieve Videoland-versie van Love Island aan te bieden.” Love Island is vanaf september weer bij Videoland te zien.