Parent Trap-actrice Joanna Barnes overleden

Een van de bekendere rollen van Barnes was die in The Parent Trap uit 1961 over twee meisjes die erachter komen dat ze een eeneiige tweeling zijn en van levens wisselen. De film kreeg in 1998 een remake, met Lindsay Lohan in de twee hoofdrollen. Ook daarin was Barnes te zien, nu als de moeder van haar oude personage.

De actrice had verder rollen in diverse series, waaronder 21 Beacon Street, The Trials of O’Brien en Dateline Hollywood en dook als gast op in onder meer Murder She Wrote en Cheers. Daarnaast speelde ze in films als Spartacus, Home Before Dark en The War Wagon.