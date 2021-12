OM moet verzoek van advocaten Marco Borsato nog beoordelen

Donderdag kwam een verklaring naar buiten waarin staat dat advocatenkantoor Knoops’ Advocaten namens Borsato justitie hiervoor heeft benaderd. Dit is de eerste keer dat de zanger, via zijn advocaten, reageert op de geruchten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Het is niet een standaard verzoek, zegt de woordvoerster van het OM. „Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je melding of aangifte. Daarvan is hier geen sprake.” Dit is ’een andere dynamiek’, zegt ze. „Je kunt wel gelijk naar het OM stappen, maar dat is geen gebruikelijke route.”

Bekijk ook: Marco Borsato vraagt justitie om onderzoek

Nog beoordelen

Of het OM het verzoek inwilligt, is nog niet bekend. „Dat verzoek kregen wij gisteravond om 19.00 uur gestuurd. Dus dat moeten we nog beoordelen. Als de tijd rijp is, dan kunnen we hier iets over zeggen.”

In de verklaring staat verder dat Borsato ’reeds medio 2020’ het kantoor heeft verzocht ’om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes’. De advocaten benadrukken dat de zanger de insinuaties ontkent.