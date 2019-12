Priyanka Chopra en Nick Jonas maken serie over Indiase bruiloftstraditie

Een sangeet vindt de avond voor de bruiloft plaats en bestaat uit veel zang en dans. De serie gaat volgens een beschrijving van Amazon stelletjes volgen die zich opmaken voor hun bruiloft en daarmee ook voor hun sangeet. Een team van choreografen, stylisten en andere creatievelingen staat hen daarin bij.

„We keken vorige week op ons eenjarig jubileum de video van onze sangeet terug, en het was weer zo mooi om onze vrienden en families samen te zien komen”, aldus Chopra in de aankondiging. „De sangeet is een eeuwenoude Indiase bruiloftstraditie, die niet alleen het samengaan van twee mensen viert, maar ook draait om de band tussen de twee families.”

Jonas laat weten: „De dagen voorafgaand aan onze sangeet waren de speciaalste, meest memorabele van het hele weekend. We zijn trots dat we de mainstream kijkers kennis kunnen laten maken met het concept van deze muzikale viering.”