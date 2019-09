Meghan breekt OPNIEUW met protocol royals

In Amerika werd Meghan als echte prinses behandeld. Inmiddels leeft de brunette daadwerkelijk een koninklijk leven, maar ze kan nog altijd niet zonder Hollywood... Ⓒ BSR Agency

Meghan heeft wederom voor zorgen gezorgd bij Buckingham Palace. De vrouw van prins Harry heeft een team samengesteld, bestaande uit een Amerikaanse vertegenwoordiger, advocaat en manager, om haar toekomst in goede banen te leiden. Het team zou momenteel in onderhandeling zijn over een kinderboekendeal.