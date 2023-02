Marieke Elsinga na zwangerschapsverlof weer aan het werk: ’Bitterzoet’

„Nou het moment is daar, het einde van m’n zwangerschapsverlof na vier maanden”, begint Elsinga haar verhaal. De presentatrice zegt zo de studio in te gaan voor een nieuw programma van RTL 4, maar vindt het „bitterzoet” om weer te moeten werken. „Ik stond net even stil met Jip en hij keek zo de zon in en toen moest ik bijna een beetje huilen omdat ik dacht: dit was het dan, m’n zwangerschapsverlof... Maar zo gaat het ook gewoon, ik heb er ook zin in.”

Elsinga weet echter dat ze niet de enige is in deze positie. „Ik denk dat elke vrouw het heeft na lang verlof dat je denkt: kan ik het nog? Dus ik hoop dat ik het nog kan, een televisieprogramma presenteren”, zegt ze lachend. „Komt vast wel goed.”

Overigens zal de presentatrice maandag nog niet te horen zijn op Qmusic, waar ze samen met Mattie Valk de ochtendshow presenteert. „Niet alles tegelijk, ik kom binnenkort bij Q in de ochtend vertellen wanneer ik er weer ben”, zegt Elsinga daarover. „Duurt niet lang meer, komt goed, maar niet alles tegelijk want dan ga je over de kop als mens.”