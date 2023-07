Franse actrice Isabelle Adjani verdacht van witwassen en belastingontduiking

Adjani, bekend van rollen in films als The deadly summer (1983), Queen Margot (1994) en Masquerade (2022), zou er onder meer van worden verdacht een donatie van 2 miljoen euro te hebben verzwegen, waardoor ze een bedrag van 1,2 miljoen euro aan overdrachtsbelasting kon ontduiken. Ook zou ze via een vals adres in Portugal enkele tonnen aan inkomstenbelasting hebben ontweken. De actrice zal ook worden berecht voor het witwassen van geld.

De zaak zou aan het licht zijn gekomen door het onderzoek van de Panama Papers, waarbij een grootschalig systeem van belastingontduiking via rekeningen in belastingparadijzen werd blootgelegd. Adjani wordt daarin genoemd als houder van een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.

Het management van Adjani heeft nog niet gereageerd op het nieuws, meldt het persbureau.

Adjani is een van de bekendste actrices van Frankrijk. Ze is de enige actrice die vijf keer de César voor beste actrice heeft gewonnen.