David Hockney onthult ’geheime kennis’ in Teylers

Door Paola van de Velde

Twaalf portretten naar Ingres in een uniforme stijl. Ⓒ David Hockney

Goochelaars verklappen zelden hun trucs. En ook kunstenaars geven doorgaans liever niet prijs welke optische hulpmiddelen, zoals spiegels, lenzen of projectoren, zij gebruiken om hun werk te creëren. Uitzondering op die regel is David Hockney (85), nu te zien in Teylers Museum, die het gebruik van zulke handige hulpjes juist graag onthult: in zijn eigen werk, maar ook in dat van Oude meesters.