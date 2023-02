Suki Waterhouse ’geschokt’ dat ze zo blij is met Robert Pattinson

Het model en de acteur praten normaal gesproken niet graag over hun relatie. Vooral Pattinson houdt zich liever afzijdig. „Hij denkt zelfs dat mensen hem achterna zitten als hij op de bank zit. Dat is gewoon de mentaliteit die hij heeft”, legt Waterhouse zijn vrees voor de pers uit.

Voor het model is het makkelijker om over haar relatie te jubelen. „Ik ben nog altijd heel blij als ik zijn naam zie verschijnen op mijn telefoon of als ik een appje van hem krijg en ik geloof dat hij zich ook zo voelt”, vertelt ze. „We hebben elkaar altijd heel veel te vertellen en ik vind hem hilarisch.”

Waterhouse sluit niet uit dat de twee in de toekomst kinderen krijgen, want ze wil graag moeder worden. „Ik kan niet wachten. Ik zou willen dat je met je vingers kon knippen om het te laten gebeuren.”