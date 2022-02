Nikkie de Jager heeft succesvolle borstoperatie ondergaan

„In de laatste video van 2021 kondigde ik dat een beetje tussen neus en lippen aan en omdat ik altijd denk dat niemand mijn video’s tot het einde afkijkt, dacht ik niet dat iemand daarop zou terugkomen. Maar nu kreeg ik dus een vraag van een volger hoe de operatie is gegaan. Nou, heel goed! Het is nu twee weken geleden dus ik mag mijn armen nog niet omhoog doen en niet teveel bewegen, daarom is deze video anders dan normaal waarin ik jullie laat zien hoe ik mijn make-up heb gedaan. Dat gaat nu even niet”, aldus Nikkie.

De 27-jarige presentatrice was ook open over het ’werk’ dat ze aan haar gezicht heeft laten doen. „Laat ik voorop stellen dat ik geen promotor wil zijn van plastische chirurgie of ’hulpmiddelen’, want wie ben ik om dat te zeggen? Ik vind wel dat als je iets aan jezelf wil laten doen zodat je je daar beter en prettiger bij voelt, je dat zeker moet doen. Ik heb botox laten zetten om mijn ogen te liften en om mijn voorhoofd strakker te trekken. Daarnaast heb ik fillers in mijn lippen en kin. Ik voel me daar prima bij, maar nogmaals: iedereen moet zelf weten wat hij of zij doet, ik wil dat niet aansporen.”

Dylan Drossaers

Nikkie de Jager laat er in haar nieuwste YouTube-video verder ook geen twijfel over bestaan dat haar vriend Dylan Drossaers de liefde van haar leven is. Nadat volgers haar vroegen hoe ’de eerste keer met Dylan was’, reageerde Nikkie open en eerlijk naar hen toe.

„Jeetje... de eerste keer met Dylan, nou dat gebeurde niet zomaar meteen. Ik denk dat het op onze derde of vierde date gebeurde. Nadat ik een operatie heb ondergaan ’down under’, ben ik zeer zuinig op mijn lichaam. Het is een tempel voor mij, die ik niet zomaar door iemand laat betreden. Daarbij ben ik ook best wel onzeker om mijn liefde en lichaam met iemand te delen”, aldus Nikkie.

Ze vervolgt: „Dylan is de ware, hij is mijn persoon. Dat voel ik gewoon, hij is echt geweldig. Mocht het ooit uitgaan tussen ons, wat ik never nooit niet zie gebeuren, dan zie ik mezelf eventueel daarna met een persoon. Niet perse een man of een vrouw, maar een mens.”