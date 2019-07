Whoopi Goldberg mag niet meer autorijden

„Ik heb een chauffeur omdat ik zelf niet meer mag rijden”, zegt de 63-jarige actrice. „Mensen werden nerveus zodra ik achter het stuur kroop, dus ik mag het niet meer doen.”

Een paar maanden geleden kwam Whoopi nog een ernstige longontsteking te boven. De ontsteking zat in beide longen. „Ik kwam heel dicht bij het verlaten van deze aardbol...het goede nieuws? Dat deed ik niet!”, zei ze daar eerder over.

Whoopi Goldberg presenteert al sinds 2007 The View. Ten tijde van haar ziekte verdween ze een tijd van de show waarna kijkers zich zorgen begonnen te maken. Whoopi stelde de kijkers destijds gerust in een videoboodschap. „Iedereen bedankt voor alle beterschapswensen en alle prachtige dingen die mensen hebben gezegd. Zelfs mensen die niet zo’n grote fan van me zijn hebben echt aardige dingen over me gezegd.”