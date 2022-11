Özcan Akyol: ’Matthijs had niet gedacht dat het zo groot zou worden’

Van der Gijp geeft de aanleiding tot de uitspraken van Akyol. Die bestempelt Van Nieuwkerk als ’een totale randdebiel’. „Ik ben echt tegen mensen vernederen, mensen die dat doen vind ik het ergste wat er is.” Toch meent hij dat het Van Nieuwkerk niet eens is kwalijk te nemen. „Want die is gek. Die is niet goed. Ik vind het erger van mensen uit zijn omgeving, die zijn het meer aan te rekenen.”

Özcan Akyol laat weten dat hij intussen telefonisch contact met Matthijs van Nieuwkerk heeft gehad. Volgens hem maakte de jarenlang succesvolle presentator van De Wereld Draait Door ’een aangeslagen indruk’. „Hij is verdrietig en ook wel overrompeld. Ik denk niet dat hij had gedacht dat het zo groot zou worden.”

’Namen genoemd’

Akyol verklaart ook waarom de presentator, die vrijdagavond in een artikel van de Volkskrant door tientallen medewerkers werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, een tweede verklaring aan de krant gaf. Hij zou volgens Akyol in de eerste verklaring namen van andere mensen hebben genoemd ’en dat werd niet gewaardeerd door de omroep’. „Hij moest een nieuwe reactie sturen waarin hij meer spijt betuigde. Hij heeft er wel echt spijt van.”

Zelf zegt Akyol niets gemerkt te hebben van de angstcultuur die jaren geheerst zou hebben op de werkvloer van DWDD. Hij stelt dat de redactie helemaal afgezonderd zit en dat je als gast om ’6 uur, kwart over zes’ aankomt, om vervolgens van 7 tot 8 uur de show te doen en dan na een drankje weer weg te gaan. „Hoe hadden wij dat moeten weten? Het was een onaangename verrassing.” Toch voelt Özcan Akyol mee met Van Nieuwkerk. „Ik denk dat hij zich in de steek gelaten voelt. Ik vind het zielig voor hem.”

’Legacy’

Vrijdagavond reageerde Akyol in vergelijkbare trant bij Jinek. Hij stelde toen dat ’als het gaat om de legacy van het programma, dat we nu wel heel erg een kant op gaan’. Volgens hem had het programma niet vijftien seizoenen door kunnen gaan ’als het echt zo erg was dat het niet te verdragen was’. „Er moeten ook goede en mooie dingen daar gebeurd zijn.”

Volgens hem hebben veel redacteuren gezegd dat het „een fantastische leeromgeving” voor ze was. „En dat is nu een bijzinnetje geworden in duizenden en duizenden woorden. Ook verbaast het hem dat sommige mensen in het artikel van de Volkskrant hun verhaal doen maar nu nog met Van Nieuwkerk werken. „Ik snap dat niet zo goed. Hoe kun je je enerzijds beklagen over zijn gedrag, zeggen dat je het niet goed vindt en anderzijds nog steeds, nu op dit moment, programma’s met hem maken?”