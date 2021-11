Afrojack en Tiësto maken kans op Grammy Award

Afrojack en David Guetta zijn genomineerd voor hun nummer Hero. Tiësto maakt kans op de prijs voor zijn nummer The Business. De nominaties werden dinsdagavond bekendgemaakt in Los Angeles.

Nederlanders Tiësto en Afrojack hebben al een Grammy op zak. Tiësto won de prijs in 2015 voor zijn remix van het lied All Of Me van John Legend. In 2011 wist Afrojack een felbegeerd beeldje mee naar huis te nemen voor zijn remix van Madonna’s hit Revolver.

De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden eind januari uitgereikt, voor de 64e keer.