'Kanye West haalt 500 paar sneakers thuis op'

Al wekenlang wordt er gefluisterd dat het huwelijk van Kim en Kanye is gestrand. De realityster en rapper zouden niet meer onder een dak wonen en zelfs al aan het onderhandelen zijn over een scheiding. Kim is al meerdere keren op sociale media gespot zonder trouwring. Beiden hebben nog niet op de geruchten gereageerd.

Kim en Kanye zijn bijna zeven jaar getrouwd. Het stel heeft vier kinderen: dochters North en Chicago en zoons Saint en Psalm.