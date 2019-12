THOMAS BERGE: Liefdesverzoening met KERST?

Ruim drie jaar nadat ze uit elkaar gingen, zullen Myrthe Mylius en zanger Thomas Berge, met zoontje Jack, de kerstdagen samen doorbrengen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Twee maanden na de breuk tussen THOMAS BERGE en zijn vriendin CASSIDY ROEKS, vertelt de moeder van zijn zoon JACK nu dat ook háár relatie met een Duitse polospeler in zwaar weer verkeert. De geruchtenmachine draait op volle toeren. Want is deze kerst de ultieme gelegenheid voor de zanger en zijn ex om toch weer bij elkaar te komen?