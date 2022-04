WIN: Tussen de sterren naar Downton Abbey!

Ⓒ Focus Features, LLC

Maandagavond vindt in Londen de wereldpremière plaats van de langverwachte tweede Downton Abbey-film, waarin de familie op vakantie gaat naar de Côte D’Azur. Een dag later al, dinsdagmiddag, is de exclusieve voorpremière van Downton Abbey, A New Era in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Antje en Romy Monteiro presenteren dit event waar talloze sterren op afkomen, en waar jij ook bij kan zijn!