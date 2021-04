Serena Williams maakt documentaireserie over haar leven

Wat er precies voorbij komt in de serie, is nog niet bekend. Wel komt waarschijnlijk haar eigen kledinglijn en haar vrijwilligerswerk in de serie voor. „Ik ben erg enthousiast over de samenwerking met Amazon Studios. Ik heb veel verhalen die ik graag wil vertellen en ik kijk ernaar uit om die met de wereld te delen”, aldus de 39-jarige Serena.

De documentaireserie is niet het enige dat Williams gaat maken voor de streamingdienst. Andere projecten worden later bekendgemaakt.