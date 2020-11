Gravin Eloise: ’Nooit gedacht dat mensen mij interessant zouden vinden’

„Toen ik dit account begon had ik oprecht nooit gedacht dat mensen het interessant zouden vinden of het zouden volgen”, laat de 18-jarige op Instagram weten. „En nu 200.000 volgers verder, het is ongelofelijk. Ik heb het nooit voor het ’aantal volgers’ of ’aantal likes’ gedaan, maar om dit getal te zien is toch echt wel verbazingwekkend.” Ook bedankt ze haar volgers, die haar naar eigen zeggen blij maken.

Eloise is erg actief op Instagram en geeft geregeld een kijkje in haar leven. Begin mei had ze nog maar net 6000 volgers, in juli verwelkomde ze haar 100.000e volger.